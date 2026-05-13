Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в акватории Тихого океана к югу от островного государства Тонга, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 00:20 мск в среду землетрясения находился в 282 км к юго-западу от столицы Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 154 км.