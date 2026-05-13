Поиск

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в акватории Тихого океана к югу от островного государства Тонга, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 00:20 мск в среду землетрясения находился в 282 км к юго-западу от столицы Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 154 км.

Тонга РАН землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

 Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Иран вернул доступ к большинству подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива

Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

 Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

 Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

 В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

 Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2170 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9355 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов