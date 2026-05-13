Поиск

Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе
Суда в водах Ормузского пролива
Фото: AP/TASS

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Австралия присоединится к оборонительной миссии под руководством Франции и Великобритании по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив, заявил в среду министр обороны Ричард Марлес.

"Австралия готова поддержать независимую и строго оборонительную многонациональную военную миссию, возглавляемую Великобританией и Францией, как только она будет создана", - говорится в заявлении Марлеса.

В миреФранция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в ОрмузеФранция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в ОрмузеЧитать подробнее

Он добавил, что Австралия предоставит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Wedgetail E-7A, который уже размещен в регионе для защиты Объединенных Арабских Эмиратов от атак иранских беспилотников.

На двухдневной встрече в Лондоне в апреле, в которой приняли участие представители более 44 стран, военные планировщики обсудили практические аспекты многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции по защите судоходства в Ормузском проливе. По имеющимся данным, около 40 стран уже согласились участвовать в такой миссии.

В минувшую среду министерство вооружённых сил Франции сообщило, что французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

В свою очередь, министерство обороны Британии сообщило, что корабль Королевского флота HMS Dragon будет направлен на Ближний Восток для участия в международной операции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 13 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Австралия Великобритания Франция Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

 Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Иран вернул доступ к большинству подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива

Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

 Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

 Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

 В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

 Трамп заявил о планах США начать переговоры с Кубой после ее просьбы о помощи

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2170 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9355 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов