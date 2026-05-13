Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Суда в водах Ормузского пролива Фото: AP/TASS

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Австралия присоединится к оборонительной миссии под руководством Франции и Великобритании по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив, заявил в среду министр обороны Ричард Марлес.

"Австралия готова поддержать независимую и строго оборонительную многонациональную военную миссию, возглавляемую Великобританией и Францией, как только она будет создана", - говорится в заявлении Марлеса.

Он добавил, что Австралия предоставит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Wedgetail E-7A, который уже размещен в регионе для защиты Объединенных Арабских Эмиратов от атак иранских беспилотников.

На двухдневной встрече в Лондоне в апреле, в которой приняли участие представители более 44 стран, военные планировщики обсудили практические аспекты многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции по защите судоходства в Ормузском проливе. По имеющимся данным, около 40 стран уже согласились участвовать в такой миссии.

В минувшую среду министерство вооружённых сил Франции сообщило, что французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

В свою очередь, министерство обороны Британии сообщило, что корабль Королевского флота HMS Dragon будет направлен на Ближний Восток для участия в международной операции по защите судоходства в Ормузском проливе.