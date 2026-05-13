Иран вернул доступ к большинству подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 подземных ракетных баз, расположенных вдоль Ормузского пролива, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с последними данными американской разведки.

По их словам, эти сведения больше всего тревожат высокопоставленных чиновников, поскольку восстановление доступа к этим базам может представлять угрозу для проходящих по Ормузскому проливу американских военных кораблей и нефтяных танкеров.

В этой связи они также указали, что публичная риторика администрации президента США Дональда Трампа о том, что иранская армия потерпела сокрушительное поражение, резко контрастирует с тем, что американские спецслужбы сообщают политикам за закрытыми дверями.

Согласно всем последним отчетам, Иран в целом восстановил доступ к примерно к 90% своих подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране и по-прежнему располагает примерно 70% мобильных пусковых установок и довоенного ракетного арсенала, отметили источники.

Они подчеркнули, что этот арсенал включает в себя как баллистические ракеты, которые могут быть нацелены на другие страны региона, так и меньшее количество крылатых ракет, которые могут быть использованы против целей на суше или на море, расположенных на меньшей дальности.

Из новых разведывательных данных следует, что Трамп и его военные советники переоценили ущерб, который американские военные могли нанести иранским ракетным базам.

Полученные данные указывают на проблему, с которой столкнется Трамп, если перемирие, заключенное месяц назад, будет нарушено, сказали источники газеты, добавив, что вооруженные силы США уже истощили запасы многих критически важных боеприпасов, в то время как Иран сохраняет значительный военный потенциал, в том числе в районе жизненно важного Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 13 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
