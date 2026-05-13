Поиск

Казахстан потерял около 5 млн тонн в нефтедобыче за январь-апрель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Казахстан не смог добыть порядка 5 млн тонн нефти в январе-апреле 2026 года, сообщил вице-премьер Серик Жумангарин.

"По итогам четырех месяцев мы опубликовали цифры - 3,6% рост экономики. Это при том, что мы не добыли практически 5 млн тонн нефти за эти четыре месяца", - сказал Жумангарин журналистам в кулуарах мажилиса парламента в среду.

По его оценке, если бы Казахстан смог осуществить добычу на 5 млн тонн, рост ВВП был бы выше 6%.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что добыча нефти и газового конденсата в Казахстане в январе-марте 2026 года снизилась на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, с 24,6 млн тонн до 19,7 млн тонн.

По данным министра, снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с "ситуацией на КТК и Тенгизе".

Власти выражали надежду, что потерянные в I квартале объемы добычи нефти удастся компенсировать в течение года.

Социально-экономический план развития Казахстана на 2026 год предполагает добычу нефти в республике по итогам года в объеме 100,5 млн тонн. Однако глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов сообщал журналистам, что из-за событий на КТК и Тенгизе добыча планируется в районе 96-98 млн тонн.

В январе на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов, из-за чего 19 января была приостановлена добыча нефти. Нефтедобыча возобновилась на Тенгизе 31 января. 11 марта министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о восстановлении добычи нефти на Тенгизе после январского инцидента в объеме 120 тыс. тонн в сутки.

В начале года поставки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были ограничены из-за атак БПЛА. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

 Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

 Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Иран вернул доступ к большинству подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива

Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

 Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

 Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

 В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9360 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2170 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов