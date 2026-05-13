Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в пятницу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Магнитные бури уровня G1-G2 ожидаются на Земле в пятницу, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в среду.

"Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15% магнитосфера удержится в жёлтой (возмущения) или даже зелёной (спокойное состояние) зоне", - говорится в сообщении лаборатории.

По данным лаборатории, в среду Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. "Повышенная вероятность бурь на сегодня (...) связана как раз с этим событием", - сообщили ученые.

Отмечается, что есть вероятность сильной вспышки на Солнце 13 или 14 мая. "Группа пятен произвела подряд уже два сильных выброса плазмы с интервалом в 3 суток (7 и 10 мая). Первый выброс был совсем далеко от направления на Землю. Второй - уже поближе: именно его край может задеть сегодня Землю. Если область сумела за эти три дня накопить энергии на новый взрыв, то он может произойти уже сегодня или завтра с прямым ударом по Земле", - отметили учёные.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, также во время воздействия слабых бурь могут быть видны полярные сияния на высоких широтах (до 60 градусов).

