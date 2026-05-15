В Уганде вслед за ДР Конго зафиксировали вспышку вируса Эбола

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Уганды сообщило о вспышке лихорадки Эбола, в том числе подтипа Бундибуджио, передают западные СМИ.

По данным Минздрава, вирус попал в Уганду из Демократической Республики Конго.

Ранее 15 мая сообщалось, что в ДР Конго 65 человек скончались от Эболы.

Вирус Эбола впервые появился в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%. Вирус передается людям при тесном контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированных животных. Эбола передается от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях и кровотечения.