Поиск

В Уганде вслед за ДР Конго зафиксировали вспышку вируса Эбола

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Уганды сообщило о вспышке лихорадки Эбола, в том числе подтипа Бундибуджио, передают западные СМИ.

По данным Минздрава, вирус попал в Уганду из Демократической Республики Конго.

Ранее 15 мая сообщалось, что в ДР Конго 65 человек скончались от Эболы.

Вирус Эбола впервые появился в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%. Вирус передается людям при тесном контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированных животных. Эбола передается от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях и кровотечения.

ДРК ДР Конго Конго Эбола Уганда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американский генерал подтвердил, что отменено развертывание бронетанковой бригады в Польше

Трамп предостерег Тайвань от попыток провозгласить независимость

Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

 Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

Brent подорожала более чем на 3% и торгуется около $109 за баррель

В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

 В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

 CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

 Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9404 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2204 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов