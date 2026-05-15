Четыре человека ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в Белгородской области в результате атаки БПЛА, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Четыре мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ. В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере.

Пострадавшие госпитализированы. Также в населенном пункте повреждены здания и автомобили.

