Президент Абхазии выступил против политизации вопроса выдачи российских паспортов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба считает, что вопрос выдачи внутренних российских паспортов не должен становиться инструментом политических манипуляций в республике.

На пресс-конференции в Сухуме он заявил, что "любые попытки политизировать процесс выдачи российских паспортов в Абхазии бесперспективны и не принесут их инициаторам никаких дивидендов".

По его словам, выдача российских паспортов на территории Абхазии "не несет угроз для государственного суверенитета республики".

"Значительная часть населения Абхазии уже имеет российское гражданство. Внутренние паспорта РФ необходимы жителям республики исключительно для реализации их законных прав и решения повседневных вопросов во время пребывания на территории России", - сказал он. Глава республики считает, что "российский паспорт должен упростить жизнь гражданам, а не стать поводом для споров".

Бадра Гунба особо подчеркнул добровольный характер процесса, отметив, что "выдача документов продиктована исключительно запросами жителей республики, а не внешним давлением".

Он сообщил о намерении повторно обратиться к руководству Российской Федерации с целью возобновления процесса оформления и выдачи внутренних российских документов гражданам на территории Абхазии.

"Давайте сделаем так, чтобы это не нарушало наших законов и при этом было комфортно для наших граждан", - сказал он.