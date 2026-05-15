Пентагон заявил о плановом выводе американской бригады из Польша

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Решение о выводе американской бригады из Польши не было принято в одночасье, заявил в пятницу представитель Пентагона Джоэл Вальдес.

"Решение о выводе войск принято в рамках всеобъемлющего, многоуровневого процесса" и "не было неожиданным решением, сделанным в последнюю минуту", - сказал он.

По данным источников агентства Associated Press, ранее военный министр США Пит Хегсет приказал Объединенному комитету начальников штабов рассмотреть вопрос о выводе бригадной боевой группы из Европы, выбор конкретного формирования был оставлен на усмотрение армейского руководства.

Выступая в пятницу на слушаниях в комитете Конгресса США по вооруженным силам, министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба армии генерал Кристофер ЛаНеве сообщили законодателям, что обсуждения по поводу вывода войск проходили в течение последних двух недель, а окончательное решение было принято в последние пару дней.

ЛаНеве заявил, что работал с главой Европейского командования ВС США (EUCOM) генералом Алексусом Гринкевичем после того, как тот получил указания о сокращении численности войск. Они пришли к решению не направлять в Польшу для размещения на ротационной основе 2-ю бронетанковую бригаду численностью примерно 4,5 тыс. военнослужащих.

"Я тесно сотрудничал с ним по вопросу о том, каким это будет формирование, и наиболее логичным решением было не развертывать эту бригаду на театре военных действий", - сказал он.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на американских военных представителей, сообщили, что отправка в Польшу на ротационной основе на период девяти месяцев 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии отменена. Она должна была сменить 3-ю механизированную бригаду той же дивизии, срок нахождения которой в Польше подходит к концу.

Кроме того, как сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона, военный министр США Пит Хегсет подписал меморандум об отмене планировавшейся в конце года отправки в Германию американского дивизиона дальнобойных ракет.

В начале мая Пентагон сообщил, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил, что военный контингент Соединенных Штатов в Германии сократится более, чем на 5 тыс. человек.

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - сообщил журналистам Трамп.