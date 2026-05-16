США и Израиль готовятся возобновить атаки на Иран на следующей неделе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники.

По их словам, ведется "самая масштабная с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня подготовка к возможному возобновлению атак на Иран уже на следующей неделе".

Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на слушаниях в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, заявил, что американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента США по Ирану, в том числе эскалации конфликта. При этом он отказался предоставить более подробную информацию, сославшись на несекретный формат слушаний.

Газета отмечает, ссылаясь на американских чиновников, что если президент США Дональд Трамп решит возобновить военные удары, возможны более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры.

Другой вариант, как говорят чиновники, состоит в том, чтобы отправить в Иран подразделения специального назначения для проведения операции по вывозу или уничтожению высокообогащенного урана, запасы которого спрятаны в подземном ядерном объекте в Исфахане. По данным официальных лиц, в марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен бойцов спецподразделений, чтобы предоставить Трампу такую возможность. Однако источники указывают, что для такой операции потребуются тысячи военнослужащих вспомогательных войск, которые должны будут обеспечивать периметр безопасности и смогут вступить в бой с иранскими войсками. По признанию военных, такой вариант сопряжен с большим риском потерь.

Иранские власти уже заявили о готовности к возобновлению боевых действий.

"Наши вооруженные силы готовы дать достойный ответ на любую агрессию. Ошибочная стратегия и неверные решения всегда приводят к ошибочным результатам", - написал в соцсети Х спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Хроника 28 февраля – 16 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп надеется встретиться с Си Цзиньпином четыре раза за 2026 год

В Пекине заявили, что США и Китай надеются на скорое завершение украинского конфликта

CENTCOM заявил о постоянном патрулировании военными самолетами окрестностей Ирана

Саудовская Аравия и Катар отклонили предложение ОАЭ о военных контрмерах в связи с ударами Ирана

