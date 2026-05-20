Путин сообщил, что РФ настроена и дальше развивать сотрудничество с КНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем.

"За 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив", - сказал Путин в среду в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно - будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира", - заявил президент РФ.

Владимир Путин Китай
