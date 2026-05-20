Глава РФ подтвердил готовность принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подтвердил свое участие в ноябрьском саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне осенью этого года и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в 2027 году совершить визит в Россию.

"Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году, и со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года", - сказал Путин на начавшихся в Пекине переговорах с Си Цзиньпином.

Российский президент добавил: "И, разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию".

В начале вступительного слова Путин, обращаясь к Си Цзиньпину, назвал председателя КНР дорогим другом и вспомнил китайскую пословицу: "Не виделись день, а как будто минуло три осени". "Мы действительно очень рады вас видеть, мы сверяем постоянно часы и лично, и через наших помощников, через правительство", - сказал президент России.

Путин подчеркнул, что сегодня отношения Москвы и Пекина "вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Не случайно, добавил он, в состав делегации РФ входит большая часть правительства России, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.