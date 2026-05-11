Каллас заявила о желании в ЕС понять "красные линии" на переговорах по Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В ходе заседания Совета ЕС на уровне глав МИД министры затрагивали вопрос об участии Европы в координации с Украиной в переговорах с РФ, чтобы достичь справедливого и прочного мира, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Европа должна сделать то, что она может, чтобы понять, о чем мы хотим говорить с Россией, и что будет нашими "красными линиями". Предстоящий Гимних (неформальный совет министров иностранных дел стран ЕС в Никосии 27-28 мая - ИФ) будет идеальной возможностью поразмышлять над этим", - сказала Каллас в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС.

На уточняющие вопросы она ответила, что "прежде чем разговаривать с россиянами, мы должны скоординироваться и обсудить между собой то, что мы хотим затронуть в дискуссиях с Россией".

Глава европейской дипломатии добавила, что "есть список уступок, которые мы должны потребовать от России".

"Но мы еще не подошли к моменту, когда Россия сможет действительно вести переговоры, потому что она пока выдвигает максималистские требования. Вот почему мы должны продолжать нашу работу", - считает высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее в понедельник Каллас сообщила журналистам, что главы МИД стран ЕС обсудят в конце мая возможность ведения переговоров с Россией и их темы.