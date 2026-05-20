Поиск

Китай в январе-апреле увеличил закупки в РФ рапсового масла в 1,5 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле 2026 года импортировал из РФ рапсового масла на $715,9 млн, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($478,5 млн). Об этом сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В апреле экспорт вырос до $218,3 млн со $135,2 млн в апреле прошлого года.

РФ сохраняет лидирующие позиции на китайском рынке рапсового масла. В топ-3 также вошли ОАЭ (на $136 млн) и Белоруссия (на $79,4 млн). Всего в январе-апреле Китай закупал это масло в 19 странах.

В 2025 году РФ экспортировала в Китай рапсового масла на $1,4 млрд против $1,1 млрд в 2024 году (рост на 27%).

Лидирует РФ и по объемам поставок в Китай подсолнечного масла. В январе-апреле экспортная выручка выросла в 1,8 раза, до $161,3 млн с $90,9 млн годом ранее. В апреле она увеличилась до $34,3 млн с $19,6 млн соответственно. Однако апрельский показатель ниже мартовского, который составил $38,9 млн.

Всего в первом квартале Китай закупал подсолнечное масло в 21 стране. Следующий за РФ Казахстан продал его на $90,9 млн.

В 2025 году РФ поставила в Китай подсолнечного масла на $340,7 млн. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году ($645,1 млн).

Растет и экспорт российского соевого масла в Китай. В январе-апреле он составил $28,2 млн, что в 1,6 раза больше, чем год назад (на $17,8 млн). В апреле поставки выросли до $7,7 млн с $3,4 млн годом ранее.

В январе-апреле Китай закупал соевое масло в 9 странах.

В 2025 году РФ экспортировала на китайский рынок соевого масла на $101,4 млн, что на 18% меньше, чем в 2024 году (на $124,5 млн).

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса

Аэропорт Вильнюса остановил работу из-за объявления воздушной тревоги

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений

В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

 В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера

Россия и Китай наметили планы по расширению энергетических проектов

FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

 FT назвала Меркель и Драги кандидатами на роль переговорщика ЕС с Россией

Си Цзиньпин назвал самой яркой чертой отношений с Россией политическое взаимодоверие
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2256 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов