Китай в январе-апреле увеличил закупки в РФ рапсового масла в 1,5 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле 2026 года импортировал из РФ рапсового масла на $715,9 млн, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($478,5 млн). Об этом сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В апреле экспорт вырос до $218,3 млн со $135,2 млн в апреле прошлого года.

РФ сохраняет лидирующие позиции на китайском рынке рапсового масла. В топ-3 также вошли ОАЭ (на $136 млн) и Белоруссия (на $79,4 млн). Всего в январе-апреле Китай закупал это масло в 19 странах.

В 2025 году РФ экспортировала в Китай рапсового масла на $1,4 млрд против $1,1 млрд в 2024 году (рост на 27%).

Лидирует РФ и по объемам поставок в Китай подсолнечного масла. В январе-апреле экспортная выручка выросла в 1,8 раза, до $161,3 млн с $90,9 млн годом ранее. В апреле она увеличилась до $34,3 млн с $19,6 млн соответственно. Однако апрельский показатель ниже мартовского, который составил $38,9 млн.

Всего в первом квартале Китай закупал подсолнечное масло в 21 стране. Следующий за РФ Казахстан продал его на $90,9 млн.

В 2025 году РФ поставила в Китай подсолнечного масла на $340,7 млн. Это в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году ($645,1 млн).

Растет и экспорт российского соевого масла в Китай. В январе-апреле он составил $28,2 млн, что в 1,6 раза больше, чем год назад (на $17,8 млн). В апреле поставки выросли до $7,7 млн с $3,4 млн годом ранее.

В январе-апреле Китай закупал соевое масло в 9 странах.

В 2025 году РФ экспортировала на китайский рынок соевого масла на $101,4 млн, что на 18% меньше, чем в 2024 году (на $124,5 млн).