Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис объявил в среду о подписании с Украиной меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи для Киева.

"Сегодняшним подписанием меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи мы уверенно продвигаемся к первому траншу кредита поддержки Украины. Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале", - написал еврокомиссар в соцсети X.

По его словам, эта поддержка "укрепит экономическую устойчивость Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией".

Теперь парламент Украины должен ратифицировать согласованные реформы, обязательные на пути к вступлению в ЕС, сообщили в ЕК.

Меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи - один из документов, являющихся основанием для выплаты Украине кредита в 90 млрд евро на 2026-2027 годы.