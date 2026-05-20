РФ и КНР договорились не применять ограничивающие торговлю меры в ценообразовании на выбросы углерода

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай в среду в Пекине приняли совместное заявление в поддержку открытой торговли, в частности договорились не применять односторонние меры в области ценообразования на выбросы углерода, которые могут ограничить торговлю, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Это прописано в принятом 20 мая на полях российско-китайского саммита совместном заявлении о поддержке открытой торговли и многосторонности. Подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр коммерции КНР Ван Вэньтао в присутствии глав государств.

"Усиливающаяся тенденция к использованию инструментов торговой политики для достижения политических целей, которые подпитываются агрессивным протекционизмом, ведет к замедлению экономического развития и еще большей фрагментации мировой торговли. В этих условиях сохранение и развитие устойчивой многосторонней торговой системы и предсказуемых правил игры остается стратегическим приоритетом для ответственных участников многосторонней торговли", - цитируют в Минэкономразвития текст заявления.

"Министры договорились поддерживать открытую и справедливую торговлю и совместно противодействовать односторонним принудительным мерам и торговому протекционизму. В том числе не применять односторонние меры в области ценообразования на выбросы углерода, которые могут ограничивать торговлю, а также улучшать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество...В условиях растущей турбулентности торгового миропорядка и использования некоторыми странами торговли в качестве оружия важным элементом заявления стала договоренность сторон не предпринимать шагов, способных негативно повлиять на взаимную торговлю двух стран", - отмечают в министерстве.

В Минэкономразвития также отметили, что тема сохранения открытой и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО, неизменно входит в спектр вопросов, обсуждаемых Россией и Китаем как на двусторонней основе, так и в формате многостороннего сотрудничества.

"Во многом российские и китайские позиции созвучны. Это, в первую очередь, касается несоответствия правилам ВТО односторонних санкций и нелегитимных тарифов, сохранения основополагающих принципов ВТО и восстановления эффективной системы разрешения споров ВТО как необходимого условия обеспечения исполнения членами ВТО своих обязательств", - говорится в сообщении министерства.

"Стороны считают, что экономические и торговые консультации с третьей стороной не должны быть направлены против другой стороны и не должны проводиться с целью ограничения торговли с другой стороной. Стороны соглашаются поддерживать связь и усиливать координацию в отношении торговых мер с участием третьих сторон", - также говорится в подписанном заявлении.