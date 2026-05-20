NYT сообщила, что США и Израиль рассчитывали на возвращение Ахмадинежада к власти

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти США и Израиля при подготовке военной операции против Ирана надеялись, что боевые действия приведут к смене власти в Тегеране и возвращению на руководящую должность экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада, пишет в среду The New York Times со ссылкой на источники.

"Выяснилось, что США и Израиль начинали этот конфликт, имея на примете четкого кандидата (на роль лидера Ирана - ИФ). Речь идет о бывшем президенте Ахмадинежаде", - отмечает издание.

The New York Times уточняет, что Ахмадинежад известен своими антиамериканскими и антиизраильскими высказываниями.

По информации источников газеты в США, план возвращения Ахмадинежада к власти разрабатывал Израиль, а сам политик был в курсе этой подготовки. Однако с самого начала все пошло не так, как планировалось: в первые дни боевых действий Израиль нанес удар по жилому комплексу, в котором находился под домашним арестом экс-президент Ирана. Целью удара была ликвидация бойцов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), следивших за Ахмадинежадом.

В итоге действительно удалось убить бойцов КСИР, однако сам Ахмадинежад получил ранения. После этого, по словам собеседников газеты, бывший президент Ирана разочаровался в замысле Израиля о смене власти.

"С тех пор информации о том, где находится Ахмадинежад, не поступало", - говорится в статье.

План Израиля предусматривал нанесение совместно с США массированных ударов по Ирану, ликвидацию руководства страны. Предполагалось использовать бойцов курдских военизированных формирований для проведения сухопутных операций на иранской территории. В дальнейшем, согласно замыслу, следовало уничтожить ключевые объекты иранской инфраструктуры. По мнению разработчиков плана, все это должно было создать условия для смены власти в Тегеране.

При этом The New York Times отмечает, что в Вашингтоне по-разному относились к подобным идеям. Так, президент США Дональд Трамп после того, как ему удалось добиться прихода к власти в Венесуэле готовой к сотрудничеству с Вашингтоном Делси Родригес, полагал, что нечто похожее вполне реально провести и в Иране. В то же время многие помощники Трампа считали план нереалистичным, особенно ту его часть, которая предусматривала приход к власти именно Ахмадинежада.

Газета подчеркивает, что вся это полученная через источники информация указывает, что Вашингтон действительно стремился спровоцировать смену власти в Иране.

Трамп, как сообщалось, в первые дни военной операции открыто говорил, что надеется на то, что власть в Иране действительно сменится, и даже призывал его жителей активно добиваться этого. На более позднем этапе Трамп изменил риторику и заверял, что гибель верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи де-факто и стала сменой режима.

При этом критики Трампа отмечали, что никакой смены режима не произошло, а из-за ударов США по Ирану к власти пришли более радикально настроенные политики, а преемником Али Хаменеи стал его сын - Моджтаба.

Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013 год. На тот момент он считался сторонником очень жесткой линии в отношении Запада. На годы президентства Ахмадинежада пришлась активная работа Ирана над ядерной программой.

Однако затем отношения Ахмадинежада с высшим иранским руководством стали меняться. В последние годы он нередко критиковал иранские власти. Его не допускали к участию в президентских выборах.