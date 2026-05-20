Парламент Израиля предварительно одобрил законопроект о самороспуске

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Кнессета в предварительном чтении одобрили законопроект о досрочном роспуске парламента в Израиле, пишет The Times of Israel.

Все 110 присутствующих на заседании поддержали законопроект. Всего в Кнессете - 120 депутатов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не посетил заседание, так как, по сведениям СМИ, занят обсуждением вопросов безопасности.

В документе о роспуске парламента не уточняется возможная дата выборов, однако отмечается, что ее должен будет назначить комитет Кнессета, отвечающий за вопросы управления парламентом. При этом говорится, что выборы должны будут состояться не ранее, чем через три месяца и не позже, чем через пять месяцев после принятия закона.

Законопроект может быть принят в ближайшие дни.

The Times of Israel напоминает, что безотносительно законопроекта о роспуске парламента выборы в Израиле должны состояться не позже 27 октября в связи с окончанием срока работы избранного в 2022 году состава парламента.

Биньямин Нетаньяху Кнессет Израиль
