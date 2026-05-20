Аракчи может посетить Нью-Йорк для участия в открытых дебатах в Совбезе ООН

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не исключил, что министр иностранных дел страны Аббас Аракчи посетит Нью-Йорк для участия 26 мая в открытых дебатах в Совбезе ООН, сообщают в среду иранские СМИ.

"Учитывая председательство Китая в Совете Безопасности ООН и планы Пекина провести встречу глав МИД по вопросам международного мира и безопасности, министр иностранных дел Ирана получил приглашение на заседание", - сказал Багаи.

Багаи отметил, что окончательное решение об участии Аракчи пока не принято, поскольку у главы иранского МИД плотный рабочий график.

