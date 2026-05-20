Парламент Франции утвердил Эммануэля Мулена на посту главы ЦБ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Французский парламент утвердил Эммануэля Мулена на посту главы Банка Франции.

Кандидатура 57-летнего Мулена на эту должность была выдвинута президентом страны Эммануэлем Макроном в начале мая. Действующий глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало покинет этот пост досрочно – в конце мая.

Перед голосованием представители крайне правых, крайне левых, а также Социалистической партии предупреждали, что попытаются сорвать утверждение Мулена, выступая против назначения одного из ближайших советников Макрона на этот пост.

Против кандидатуры Мулена в среду было отдано 58 из 110 голосов законодателей – этого оказалось недостаточно для блокировки назначения, сообщает Bloomberg.

Глава Банка Франции входит в совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ). В настоящее время регулятор находится в довольно сложной ситуации в связи с усилением инфляционного давления из-за конфликта на Ближнем Востоке. Руководство ЕЦБ решает, стоит ли повышать ключевые ставки, чтобы сдержать это давление, несмотря на риск замедления и без того слабой экономической активности.

На слушаниях в парламентских комитетах по финансам в среду Мулен заявил, что июньское решение ЕЦБ по ставке будет зависеть от новых статданных. Он отметил, что регулятору следует уделять особое внимание сдерживанию инфляционных ожиданий, выразив при этом обеспокоенность рисками высоких ставок для экономики.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 10-11 июня.

