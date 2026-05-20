Рютте призвал страны НАТО ускорить выполнение своих обязательств по инвестициям в оборону

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне встречи в Швеции глав МИД стран альянса подчеркнул необходимость выполнения союзниками обязательств, взятых на саммите в Гааге в прошлом году, где они обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

"Вопрос уже не в том, нужно ли нам делать больше. Вопрос в том, как быстро союзники смогут превратить обязательства в возможности", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной совещанию министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборге 21-22 мая, на котором будет обсуждаться подготовка к саммиту в Анкаре 7-8 июля.

Генсек призвал к устойчивому и последовательному увеличению инвестиций в оборону и "надежному пути" к их использованию. Он заявил, что союзникам по НАТО необходимо наращивать оборонное промышленное производство по обе стороны Атлантики и укреплять боеспособность.

Рютте связал с обеспечением боеготовности НАТО перераспределение ответственности внутри организации, отметив, что Европа и Канада инвестируют больше средств и берут на себя больше ответственности за обычную оборону. Это развитие, по его словам, отражается в командной структуре НАТО, где Европа возглавит все три объединенных командования сил, в то время как Соединенные Штаты будут руководить тремя компонентными командованиями.

Еще одним приоритетом саммита в Анкаре, который будет обсуждаться в Хельсингборге, является продолжение поддержки Украины со стороны НАТО, отметил генсек. Он сообщил, что в четверг министры иностранных дел обсудят с главой МИД Украины Андреем Сибигой, как обеспечить "существенную, устойчивую и предсказуемую поддержку Украины в долгосрочной перспективе".

"Обеспечение нашего сдерживания и обороны, более сильной и справедливой НАТО, оказание поддержки Украине и, в конечном итоге, обеспечение безопасности миллиарда человек во всем альянсе", - так резюмировал Рютте повестку предстоящего совещания министров иностранных дел Североатлантического альянса в Швеции.