Пакистан готов возобновить посреднические усилия между США и Ираном после хаджа

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пакистан готов принять переговоры Ирана и США после окончания хаджа, сообщает телеканал "Аль-Арабия" в среду.

"Пакистан примет раунд непрямых переговоров между Ираном и США после окончания сезона хаджа в конце мая этого года", - сообщает телеканал со ссылкой на неназванные арабские источники.

В понедельник Трамп выступил с заявлением о том, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он распорядился не атаковать Иран, что планировалось во вторник. Но во вторник Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.