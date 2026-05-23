США продлили санкции в отношении властей Белоруссии

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении властей Белоруссии, соответствующее уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и многолетние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Санкции в отношении Белоруссии продлеваются на срок в 1 год.

В санкционный список включены президент Белоруссии Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, ряд других чиновников и глав силовых ведомств.

Санкционные ограничения в отношении Белоруссии были введены 16 июня 2006 года указом президента США Джорджа Буша. 9 августа 2021 года рамки их применения были расширены президентом США Джо Байденом, что обосновывалось ходом и результатами выборов президента Белоруссии 2020 года, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, а также из-за поддержки Минском военной операции России на Украине.

В марте текущего года Трамп смягчил санкции в отношении Белоруссии, исключив из списка рестрикций действовавшие с 2021 года ограничительные меры против "Беларуськалия", "Белавиа", "Белинвестбанка", Банка развития и Минфина республики.

