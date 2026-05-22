Поиск

Страны НАТО и Пентагон не понимают позицию Трампа по присутствию ВС США в Европе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО и даже чиновники Пентагона недоумевают по поводу заявления президента Дональда Трампа о том, что он направит 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу всего через несколько недель после того, как отдал приказ о выводе такого же количества войск из Европы, сообщает AP.

"Все действительно запутанно, и не всегда легко разобраться", - заявила журналистам министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время встречи глав МИД стран-членов НАТО, на которой также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Представители Пентагона также сказали, что не понимают, что происходит. "Мы потратили большую часть двух недель на то, чтобы отреагировать на первое заявление. Мы тоже не знаем, что это значит", - сказал один из двух чиновников министерства.

Агентство напоминает, что очевидная смена позиции произошла после нескольких недель заявлений Трампа и его администрации о сокращении, а не увеличении, военного присутствия США в Европе. Первоначальный приказ Трампа вызвал волну протестов среди военачальников и заставил союзников, и без того сомневавшихся в приверженности Америки безопасности Европы, задуматься о том, какие силы им, возможно, придется использовать для укрепления восточного фланга НАТО, отмечает AP.

Ранее в мае администрация Трампа заявила о сокращении численности войск в Европе примерно на 5 тысяч человек, а американские чиновники лица подтвердили, что около 4000 военнослужащих больше не будут перебрасываться в Польшу из Германии. Также была приостановлена отправка в Германию дивизиона дальнобойных ракет.

Однако 21 мая Трамп заявил в Truth Social, что теперь направит в Польшу "еще 5 тысяч военнослужащих", сославшись на свои прочные связи с президентом Польши Каролем Навроцким, которого президент США поддержал на выборах в 2025 году.

Марко Рубио НАТО Пентагон США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 22 мая

Страны НАТО и Пентагон не понимают позицию Трампа по присутствию ВС США в Европе

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

 ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

 Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

 ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9532 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов