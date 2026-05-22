Страны НАТО и Пентагон не понимают позицию Трампа по присутствию ВС США в Европе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО и даже чиновники Пентагона недоумевают по поводу заявления президента Дональда Трампа о том, что он направит 5 тысяч американских военнослужащих в Польшу всего через несколько недель после того, как отдал приказ о выводе такого же количества войск из Европы, сообщает AP.

"Все действительно запутанно, и не всегда легко разобраться", - заявила журналистам министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время встречи глав МИД стран-членов НАТО, на которой также присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Представители Пентагона также сказали, что не понимают, что происходит. "Мы потратили большую часть двух недель на то, чтобы отреагировать на первое заявление. Мы тоже не знаем, что это значит", - сказал один из двух чиновников министерства.

Агентство напоминает, что очевидная смена позиции произошла после нескольких недель заявлений Трампа и его администрации о сокращении, а не увеличении, военного присутствия США в Европе. Первоначальный приказ Трампа вызвал волну протестов среди военачальников и заставил союзников, и без того сомневавшихся в приверженности Америки безопасности Европы, задуматься о том, какие силы им, возможно, придется использовать для укрепления восточного фланга НАТО, отмечает AP.

Ранее в мае администрация Трампа заявила о сокращении численности войск в Европе примерно на 5 тысяч человек, а американские чиновники лица подтвердили, что около 4000 военнослужащих больше не будут перебрасываться в Польшу из Германии. Также была приостановлена отправка в Германию дивизиона дальнобойных ракет.

Однако 21 мая Трамп заявил в Truth Social, что теперь направит в Польшу "еще 5 тысяч военнослужащих", сославшись на свои прочные связи с президентом Польши Каролем Навроцким, которого президент США поддержал на выборах в 2025 году.