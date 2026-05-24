Поиск

Армения без помощи РФ восстановит жд/пути в Турцию и Азербайджан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Армении начнет реконструкцию железнодорожных путей в Турцию и Азербайджан без помощи России, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя, хотя есть концессионное соглашение (с РЖД - ИФ), мы сделаем инвестиции, мы отремонтируем железную дорогу, восстановим ее, и железнодорожный путь будет открыт", - сказал он на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании в воскресенье.

Пашинян также отметил, что железная дорога Ахалкалаки-Карс (Грузия-Турция) открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению.

"Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, уже открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии", - сказал премьер.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее Пашинян обратился к России с просьбой о скорейшем восстановлении участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

В частности, он попросил российских коллег в срочном порядке заняться полноценной реконструкцией участков железной дороги от Ерасха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ), от Иджевана (восток Армении - ИФ) до Газаха (запад Азербайджана - ИФ) и от Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции.

Армения Никол Пашинян РЖД Азербайджан Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

 Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

 Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом вопреки заявлению Трампа

Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном

 Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2305 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов