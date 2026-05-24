Армения без помощи РФ восстановит жд/пути в Турцию и Азербайджан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Армении начнет реконструкцию железнодорожных путей в Турцию и Азербайджан без помощи России, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя, хотя есть концессионное соглашение (с РЖД - ИФ), мы сделаем инвестиции, мы отремонтируем железную дорогу, восстановим ее, и железнодорожный путь будет открыт", - сказал он на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании в воскресенье.

Пашинян также отметил, что железная дорога Ахалкалаки-Карс (Грузия-Турция) открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению.

"Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, уже открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии", - сказал премьер.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) является 100%-й "дочкой" ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее Пашинян обратился к России с просьбой о скорейшем восстановлении участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции.

В частности, он попросил российских коллег в срочном порядке заняться полноценной реконструкцией участков железной дороги от Ерасха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ), от Иджевана (восток Армении - ИФ) до Газаха (запад Азербайджана - ИФ) и от Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции.