Пашинян заявил, что Армения и ЕС отменят визовый режим в течение двух лет

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, "к тому времени вам останется только не забыть взять с собой паспорт и билет".