Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться от Ирана более приемлемого соглашения по атому, нежели это сделал в 2015 году Барак Обама.

"Иранская ядерная сделка, заключенная Бараком Хусейном Обамой и непрофессиональными сотрудниками его администрации - это худшая сделка в истории нашей страны. Та сделка давала Ирану возможность создать ядерное оружие", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "соглашение, по которому сейчас идут переговоры - совсем иное. Оно - полная противоположность прежней сделке".

Президент США в очередной раз отметил, что его цель - гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (постоянные члены СБ ООН плюс ФРГ) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В нем на иранскую ядерную программу накладывался ряд ограничений. Кроме того, соглашение предусматривало систему мониторинга за деятельностью Тегерана в ядерной сфере.

В 2018 году Трамп в ходе своего первого президентского срока вышел из СВПД. В 2019 в ответ на это Иран перестал выполнять ряд пунктов соглашения.

Теперь США и Иран пытаются заключить новое соглашение по атому. По мнению некоторых политических оппонентов Трампа, новое соглашение, возможно, будет похоже на СВПД, из которого Трамп в свое время вышел.