Поиск

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

Президент США заявил, что призвал своих переговорщиков без спешки согласовать меморандум с Ираном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал конструктивным и организованным переговорный процесс с Ираном.

"Переговоры продолжаются и проходят организованным и конструктивным образом", - написал он в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, "наши отношения с Ираном становятся более профессиональными и продуктивными".

Президент США также заявил, что попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном, так как важно качественно сделать эту работу.

"Я попросил моих представителей не торопиться со сделкой, так как время - на нашей стороне", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума.

"Обе стороны должны избегать спешки и согласовать правильное соглашение. Нет права на ошибку", - добавил президент США.

Трамп в очередной раз отметил, что Ирану "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".

Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

 Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

 Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом вопреки заявлению Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2306 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов