Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

Президент США заявил, что призвал своих переговорщиков без спешки согласовать меморандум с Ираном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал конструктивным и организованным переговорный процесс с Ираном.

"Переговоры продолжаются и проходят организованным и конструктивным образом", - написал он в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, "наши отношения с Ираном становятся более профессиональными и продуктивными".

Президент США также заявил, что попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном, так как важно качественно сделать эту работу.

"Я попросил моих представителей не торопиться со сделкой, так как время - на нашей стороне", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума.

"Обе стороны должны избегать спешки и согласовать правильное соглашение. Нет права на ошибку", - добавил президент США.

Трамп в очередной раз отметил, что Ирану "нужно понять, что они никогда не должны получить ядерное оружие".