Трамп пообещал Нетаньяху закрытие иранской ядерной программы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что итогом урегулирования конфликта с Ираном станет закрытие иранской ядерной программы, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленное израильское официальное лицо.

"Трамп постарался заверить Нетаньяху (...), что финальное соглашение с Ираном приведет к ликвидации его ядерной программы", - пишет газета.

По данным собеседника газеты, Нетаньяху, в свою очередь, заявил Трампу, что Израиль сохранит за собой право действовать "против любых угроз, в любом месте". В частности, это касается и Ливана.

The Times of Israel подчеркивает, что по ее данным, Трамп согласился с этим принципом.

Телефонный разговор состоялся в ночь на воскресенье.

В воскресенье сам Нетаньяху заявил, что Израиль и США согласны, что любое соглашение должно "полностью ликвидировать ядерную угрозу".

По сообщению западных и ближневосточных СМИ, сейчас США и Иран работают над временным соглашением. Оно предусматривает, в частности, продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Предполагается, что затем стороны займутся переговорами по наиболее чувствительным темам, в том числе - по ядерному досье.