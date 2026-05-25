Задержание митрополита Илариона продлится до вторника

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в минувшее воскресенье в Карловых Варах по подозрению в перевозке запрещенных веществ, останется под стражей до вторника, когда будет принято процессуальное решение.

Телеграм-канал митрополита сообщает, что в понедельник в течение всего дня продолжался допрос. Архиерей категорически отвергает выдвинутые обвинения.

На данный момент чешские органы правопорядка ожидают результаты экспертиз. После их получения будет определён дальнейший порядок действий: митрополит может быть либо освобождён, либо оставлен под стражей на время расследования.

Между тем, адвокат архиерея пожаловался на условия содержания митрополита и сопровождавшего его оператора. Вечером после задержания питание им было предоставлено только около полуночи, а в понедельник не было завтрака. Защита считает такие условия недопустимыми, особенно с учётом длительности процессуальных действий и фактической изоляции задержанных.

По словам адвоката, митрополит Иларион и оператор находятся по одиночке в разных камерах. На данном этапе им нельзя передать личные вещи; также у них нет возможности читать, смотреть телевизор или слушать радио.

В МИД РФ считают задержание Илариона провокацией, требуют его освобождения.

"Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства. (...) В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.