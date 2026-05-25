Поиск

Обеспечивать безопасность визита Путина в Астану будет военная техника и авиация

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Служба государственной охраны Казахстана предупредила жителей и гостей Астаны о введении ограничений на проезд автомобилей и о дополнительных мерах безопасности на время проведения в столице саммита ЕАЭС и государственного визита президента России Владимира Путина.

"В рамках государственного визита в Казахстан президента Российской Федерации и заседания Высшего Евразийского экономического совета и подготовки к ним, 25-29 мая 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", - сообщила служба.

В эти даты над Астаной запланированы полеты фронтовой авиации Минобороны Казахстана.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", - призвали в СГО.

В Минобороны Казахстана сообщили, что 24 мая в столице начнутся тренировочные полеты военной авиации, а 28 мая состоится демонстрационный пролет истребителей.

ЕАЭС Казахстан Минобороны Владимир Путин Астана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обеспечивать безопасность визита Путина в Астану будет военная техника и авиация

Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

 Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9576 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов