Обеспечивать безопасность визита Путина в Астану будет военная техника и авиация

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Служба государственной охраны Казахстана предупредила жителей и гостей Астаны о введении ограничений на проезд автомобилей и о дополнительных мерах безопасности на время проведения в столице саммита ЕАЭС и государственного визита президента России Владимира Путина.

"В рамках государственного визита в Казахстан президента Российской Федерации и заседания Высшего Евразийского экономического совета и подготовки к ним, 25-29 мая 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", - сообщила служба.

В эти даты над Астаной запланированы полеты фронтовой авиации Минобороны Казахстана.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", - призвали в СГО.

В Минобороны Казахстана сообщили, что 24 мая в столице начнутся тренировочные полеты военной авиации, а 28 мая состоится демонстрационный пролет истребителей.