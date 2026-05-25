Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

Дональд Трамп Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон добьется с Ираном соглашения исторического масштаба, ни на какие другие договоренности американская администрация не пойдет.

"Соглашение с Ираном окажется великим и полным смысла, или его не будет. Это будет полная противоположность катастрофе с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), который выработала провальная администрация президента США Барака Обамы", - написал он в Truth Social.

Трамп заверил, что СВПД открывал путь к обладанию ядерным оружием, чего нынешняя администрация США не допустит.

Также президент подверг критике представителей Демократической партии, настроенных скептически в отношении перспектив возможного нынешнего соглашения США и Ирана.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Трамп "не торопится" и "не собирается заключать плохое соглашение" с Ираном.

Накануне Трамп также уверял, что что сможет добиться от Ирана более приемлемого соглашения по атому, нежели это сделал в 2015 году Обама. Президент США в очередной раз отметил, что его цель - гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (постоянные члены СБ ООН плюс ФРГ) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В нем на иранскую ядерную программу накладывался ряд ограничений. Кроме того, соглашение предусматривало систему мониторинга за деятельностью Тегерана в ядерной сфере.

В 2018 году Трамп в ходе своего первого президентского срока вышел из СВПД. В 2019 в ответ на это Иран перестал выполнять ряд пунктов соглашения.

Теперь США и Иран пытаются заключить новое соглашение по атому. По мнению некоторых политических оппонентов Трампа, новое соглашение, возможно, будет похоже на СВПД, из которого Трамп в свое время вышел.