Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Положительный образ геологов в кино, связь жары с устойчивостью к болезни Альцгеймера ,а также роль здорового образа жизни в предотвращении более половины случаев диабета второго типа

Кадр из киноленты "Армагеддон" Фото: Mary Evans/AF Archive/Touchstone/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Шведские геологи проанализировали, как их коллег изображают в кино. Почти все геологи из художественных фильмов оказались положительными персонажами, однако часто умирали на экране. С 1919 по 2023 год в 141 американском и британском фильме появилось 202 персонажа-геолога. Обычно они становились персонажами приключенческих фильмов (47 случаев), драм (40), боевиков (36) и научной фантастики (35). Главными или важными для сюжета героями были 87 геологов. При этом 85% геологов, показанных в кино, выступали в роли положительных персонажей. В кино геологов намного больше мужчин, чем женщин, доля которых составляет лишь 11%. Также выяснилось, что геологи в фильмах часто погибают: из 202 таких персонажей 69 (34,2%) умерли по ходу сюжета или были найдены мертвыми.

- "Джеймс Уэбб" отыскал самую далекую дисковую галактику с перемычкой, которая существовала уже спустя 1,5 млрд лет после Большого взрыва. Центральная перемычка (или бар) представляет собой одну из самых распространенных структурных особенностей дисковых галактик. Около 50-70% спиральных галактик имеют перемычки, в том числе и наша собственная. Свойства галактики GN20 указывают на то, что богатые барионной материей в виде газа массивные галактики в ранней Вселенной способны быстро формировать перемычки, что ранее казалось маловероятным.

- В 2026 году Даг Уитни стал одним из первых пациентов, которому удалось избежать болезни Альцгеймера, несмотря на высокие генетические риски. У мужчины мутация в гене PSEN2, которую связывают с риском развития болезни Альцгеймера с ранним началом. Много времени он проработал в экстремальных условиях машинного отделения кораблей, где из-за работы котлов температура доходила до 50 градусов цельсия. Однако, сейчас пенсионеру уже далеко за 70, а симптомы болезни Альцгеймера не появились. В этом материале рассказывается о перспективах тепловой терапии и о том, почему жара оказывается спасением от нейродегенерации.

- Исследователям удалось подтвердить, что актинидия полигамная (Actinidia polygama) привлекает кошек сильнее кошачьей мяты (Nepeta cataria), хотя в последней значительно больше иридоидов. Почему так происходит, пока остается неясным. Но если предоставить этим хищницам выбор, то они проявляют больше интереса к актинидии полигамной, чем к кошачьей мяте. Эффект сохранялся при использовании живых и свежесрезанных растений, их экстрактов и выделенных из них биологически активных веществ. Известно, что кошек привлекают компоненты эфирного масла кошачьей мяты и актинидии – цис-транс-непеталактон в случае первого вида и цис-транс-непеталактол – в случае второго. Оба они относятся к классу вторичных метаболитов под названием иридоиды. Растения производят эти компоненты как химическое оружие против насекомых-вредителей. А кошки, возможно, натираются им, чтобы отпугнуть кровососущих насекомых.

- Генетический риск и образ жизни независимо друг от друга связаны с повышенным риском развития диабета второго типа. К таким выводам пришли ученые из Университета Северной Каролины, изучив выборку британского биобанка. По сравнению со здоровым образом жизни, нездоровый был связан с ростом вероятности заболевания во всех группах генетического риска. По подсчетам ученых, более 55 процентов случаев диабета второго типа в Великобритании можно было бы предотвратить, если бы все люди придерживались здорового образа жизни.

- Крупное эпидемиологическое исследование французских ученых показало, что высокое потребление антиоксидантов и консервантов повышает риск развития артериальной гипертензии. Антиоксиданты повышали этот риск на 22%, а консерванты — на 29%, их потребление было связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что довольно много консервантов содержится в ультраобработанной пище.

- Пирамида Хуфу пережила немало землетрясений. Как показали расчеты, онa возведена на основании с низким коэффициентом уязвимости так, что риск резонансного усиления сейсмических колебаний минимален.

- Ученые создали фотосинтезирующие наночастицы на основе тилакоидных гран. Они под действием света эффективно уменьшали окислительный стресс и подавляли воспалительные реакции, характерные для синдрома сухого глаза. Это распространенное заболевание, при котором нарушается гомеостаз слезной пленки, что приводит к дискомфорту, боли и жжению в глазах и нарушению зрения.

- Дефицит витамина D связан с более интенсивной болью и более частым назначением опиоидов у пациенток, перенесших одностороннюю радикальную мастэктомию. Интенсивность боли была выше в группе пациенток с дефицитом витамина как после 12, так и после 24 часов после операции. Кроме того, дефицит витамина D был связан с более высоким потреблением фентанила во время операции и трамадола в послеоперационном периоде.

- В новом выпуске блога о том, как ИИ меняет мышление, когнитивный психолог Ксения Лужнова объясняет, почему наш мозг упорно видит в чат-ботах живых собеседников и к чему приводит их излишнее дружелюбие.