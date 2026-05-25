Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китай начал масштабную кампанию по ужесточению контроля над трансграничными инвестициями, стремясь остановить отток капитала из страны.

Восемь регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) и Центробанк, в пятницу выпустили совместное заявление, в котором пообещали бороться с незаконной трансграничной торговлей акциями и пригрозили жесткими санкциями популярным брокерам.

В заявлении отмечается, что кампания нацелена на зарубежные фирмы и их местных партнеров, работающих без соответствующего разрешения. Под нее подпадают, в частности, такие платформы, как Futu Holdings, Tiger Brokers и Long Bridge Securities.

Позднее Futu сообщила, что китайские регуляторы намерены взыскать с нее штраф в размере $271 млн, а Up Fintech Holding Ltd., владелец Tiger Brokers, проинформировал о штрафе в 308,1 млн юаней ($45,4 млн) и планах конфискации у нее прибыли в 103,1 млн юаней, полученной, по мнению властей, незаконно.

ADR Up Fintech в Нью-Йорке в пятницу подешевели на 25%, торгующиеся в США акции Futu - на 27%.

Анонсированные меры являются самой агрессивной попыткой Китая закрыть гражданам возможность для торговли зарубежными акциями – практики, которая официально запрещена в стране, где действуют жесткие ограничения на движение капитала с целью защиты национальной валюты, пишет Bloomberg.

Китайские компании размещают акции в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге, а граждане страны инвестировали в них значительные суммы через брокерские платформы, отмечает агентство.

"Для всех стало шоком, что власти решили так резко перекрыть кислород, - говорит основатель Dante Research Чэнь Да. - Это очень плохая новость для китайских ADR".

Сильная динамика гонконгского фондового рынка привлекала все больше инвесторов из материкового Китая, которые незаконно открывали зарубежные счета для торговли на нем, что усиливало отток капитала и, вероятно, стало стимулом для властей пресечь подобную практику, отмечает партнер шанхайской юридической компании Jincheng Tongda & Neal Law Firm Аллен Ван.

По оценкам Citic Securities, кампания китайских властей затрагивает активы в Гонконге на сумму 250 млрд гонконгских долларов ($32 млрд).

В заявлении регуляторов отмечается, что принимаемые меры призваны "очистить" рынок капитала и направить инвесторов к регулируемым каналам зарубежных инвестиций.

Они дали брокерам два года на сворачивание незаконных операций. В это время клиентам будет разрешено только продавать уже имеющиеся активы и выводить средства, при этом новые инвестиции будут запрещены.