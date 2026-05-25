Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант JD.com рассматривает возможность покупки британского онлайн-ритейлера The Very Group за 2 млрд фунтов стерлингов ($2,69 млрд), сообщает Sky News со ссылкой на информированные источники.

Представитель JD.com не стал комментировать слухи, The Very Group отказалась от комментариев.

The Very Group, основанная в 2005 году, была куплена инвестфирмой Carlyle в ноябре 2025 года. В январе СМИ писали, что Carlyle готова продать актив.

Акции JD.com в Гонконге в понедельник подешевели на 1,5%. С начала года капитализация компании повысилась на 9,1%.