Поиск

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант JD.com рассматривает возможность покупки британского онлайн-ритейлера The Very Group за 2 млрд фунтов стерлингов ($2,69 млрд), сообщает Sky News со ссылкой на информированные источники.

Представитель JD.com не стал комментировать слухи, The Very Group отказалась от комментариев.

The Very Group, основанная в 2005 году, была куплена инвестфирмой Carlyle в ноябре 2025 года. В январе СМИ писали, что Carlyle готова продать актив.

Акции JD.com в Гонконге в понедельник подешевели на 1,5%. С начала года капитализация компании повысилась на 9,1%.

Китай JD.com The Very Group Carlyle Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Нефть Brent подешевела до $97,2 за баррель

ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

 ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Число операций через СБП в I квартале снизилось на 6% кв./кв

Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

 Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

 Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

 Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов