Brent подешевела до $97,58 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного замедлили падение вечером в понедельник, однако продолжает резко дешеветь на фоне надежд на мирную сделку между США и Ираном.

К 18:55 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $5,96 (5,76%), до $97,58 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $5,6 (5,8%), до $91 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп написал в Truth Social в субботу, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению Штатами, Ираном и рядом других стран. Он пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но, по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что переговоры с Ираном все еще продолжаются. По словам госсекретаря США, потенциальная сделка с Ираном пользуется поддержкой в странах Персидского залива. При этом он подчеркнул, что Трамп "не торопится" и "не собирается заключать плохое соглашение".

"Возможно, стороны приблизились к перемирию и открытию Ормузского пролива, но они все еще далеки по более сложным вопросам, - отметил старший инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана, имея в виду санкции и ядерную программу. - Снижение цен на нефть отражает ослабление напряженности, но не долгосрочное разрешение конфликта".