Лондон ввел санкции против криптокомпаний из Грузии в рамках антироссийских мер

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Санкционное управление министерства финансов Великобритании расширило список подсанкционных компаний из Грузии в рамках санкций, введенных против России, добавив в него три криптокомпании, сообщило правительство Великобритании.

"Новые меры также направлены против 18 компаний и частных лиц, связанных с A7. Группа использует киргизский банк, подозреваемый в содействии платежам для сети, а также крупную глобальную криптовалютную биржу, которая, по нашему мнению, перевела в казну Кремля более 1,5 миллиарда долларов. Мы также преследуем три грузинские компании, которые управляют биржами, ориентированными на Россию, чтобы обойти санкции", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Согласно документу, санкции введены в отношении зарегистрированных в Грузии компаний, предоставляющих услуги криптокошельков и обмена криптовалют: Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.

Ранее сообщалось, что во вторник власти Великобритании добавили в санкционный список 18 частных лиц и компаний, которые Россия якобы использует для обхода санкций, введенных Лондоном ранее.

В коммюнике, опубликованном Минфином Великобритании, отмечается, что "объектом пристального внимания становятся криптовалютные и незаконные финансовые сети, которые Россия использует для обхода британских санкций".

"Новые санкции также затрагивают сеть A7, которая активно использует финансовые системы Киргизии для перенаправления средств в экономику России", - сказано в документе.

Меры в отношении криптокомпаний стали вторым случаем введения властями Великобритании санкций в отношении грузинских юрлиц. 24 февраля правительство Великобритании ввело ограничительные меры против грузинских телекомпаний Imedi TV и PosTV в рамках пакета санкций против России.