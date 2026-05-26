Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

Основанием стали опасения о соблюдении стандартов корпоративного управления и делового поведения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров BP Plc принял решение о немедленном прекращении полномочий Альберта Манифолда в качестве председателя совета директоров компании, а также члена совета директоров, сообщила компания.

Она объснила это решение тем, что до совета директоров были доведены серьезные опасения относительно соблюдения ключевых стандартов корпоративного управления, надзора и делового поведения.



Временно исполняющим обязанности председателя совета директоров BP с немедленным вступление в должность назначен Иэн Тайлер. Компания начнет искать постоянного председателя.



Манифолд возглавил совет директоров BP в октябре 2025 года. Он выступал за быстрый разворот компании в сторону инвестиций в нефтегазовые активы.



Акции BP упали в цене на 9,3% в ходе торгов в Лондоне. С начала текущего года их стоимость выросла на 15,5%.