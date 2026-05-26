Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Карловых Варах, во вторник был выпущен из изолятора, сообщил во вторник телеграм-канал архиерея.

Кроме митрополита Илариона, на свободу вышел оператор, задержанный вместе с ним в минувшее воскресенье по подозрению в перевозке запрещенных веществ. Накануне оба были допрошены в присутствии адвокатов и консула РФ.

Подробности в окружении митрополита обещали сообщить позднее.

О задержании бывшего главы Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви стало известно накануне. Автомобиль, в котором находился митрополит, был остановлен сотрудниками полиции. Телеграм-канал архиерея проинформировал, что в ходе досмотра в багажнике машины обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Митрополит Иларион категорически отверг какую-либо причастность к незаконному хранению запрещённых веществ и назвал произошедшее провокацией.

"Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего", - заявил он.

В РПЦ призвали органы следствия и суда Чехии обеспечить соблюдение всех прав митрополита Илариона. "Священнослужители Русской Православной Церкви, законно находящиеся на территории государств, входящих в Европейский Союз, пользуются всеми предусмотренными документами ЕС правами и свободами, в том числе должны быть защищены от незаконного уголовного преследования", - говорилось в заявлении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, опубликованном в понедельник вечером на сайте РПЦ.

Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка во вторник был вызван в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита Илариона, заявили на Смоленской площади.

Чешскому дипломату было "указано на абсурдность и полную безосновательность обвинений в производстве и обороте наркотических средств", выдвинутых в отношении православного иерарха".

"Отмечено, что осуществление данной полицейской операции на основании некоего анонимного сообщения свидетельствует о её спланированном и провокационном характере", - заявили в МИД РФ.



