Brent подорожала до $98,71 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Котировки Brent растут на сообщениях о новых американских ударах по Ирану.

К 14:32 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,57 (2,67%), до $98,71 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $4,26 (4,41%), до $92,34 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за выходного дня в США.

Представитель Центрального командования ВС США CENTCOM капитан Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars. Высокопоставленный представитель местных вооруженных сил Аболфазл Шекарчи заявил, что любая новая агрессия против Ирана встретит "гораздо более жесткий" ответ, который выйдет за пределы региона.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. "Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал он журналистам в Джайпуре. Он снова повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

"Мы все еще ждем деталей потенциальной сделки, - отметил Джованни Стауново из UBS. - Между тем видим рост напряженности на Ближнем Востоке, а движение судов через Ормузский пролив все еще ограничено".

Brent WTI Дональд Трамп Иран Марко Рубио Катар США
