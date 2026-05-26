МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В иранском МИД во вторник заявили, что США пошли на нарушение режима прекращения огня, данные инциденты зафиксированы на юге Ирана, сообщает Tasnim.

"Американская террористическая армия (...) совершила вопиющее нарушение режима прекращения огня в районе Хормозгана за последние 48 часов", - приводит агентство выдержки из заявления МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что подобные действия США, идущие параллельно с продолжающимися дипломатическими усилиями при посредничестве Пакистана, продемонстрировали "безрассудство" Вашингтона и подтвердили обоснованность недоверия Тегерана к политике американской администрации.

В МИД возложили ответственность за последствия этих событий на американскую сторону и обещали, что Иран не оставит без ответа такие действия США.

Ранее представитель Центрального командования ВС США Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

Позднее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, в результате чего был сбит американский беспилотник. В КСИР отметили, что заставили американский истребитель покинуть воздушное пространство Ирана.

Иранские СМИ также передавали, что по меньшей мере четверо военнослужащих КСИР погибли в результате американской атаки против Ирана.