Поиск

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В иранском МИД во вторник заявили, что США пошли на нарушение режима прекращения огня, данные инциденты зафиксированы на юге Ирана, сообщает Tasnim.

"Американская террористическая армия (...) совершила вопиющее нарушение режима прекращения огня в районе Хормозгана за последние 48 часов", - приводит агентство выдержки из заявления МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что подобные действия США, идущие параллельно с продолжающимися дипломатическими усилиями при посредничестве Пакистана, продемонстрировали "безрассудство" Вашингтона и подтвердили обоснованность недоверия Тегерана к политике американской администрации.

В МИД возложили ответственность за последствия этих событий на американскую сторону и обещали, что Иран не оставит без ответа такие действия США.

Ранее представитель Центрального командования ВС США Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

Позднее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, в результате чего был сбит американский беспилотник. В КСИР отметили, что заставили американский истребитель покинуть воздушное пространство Ирана.

Иранские СМИ также передавали, что по меньшей мере четверо военнослужащих КСИР погибли в результате американской атаки против Ирана.

Хроника 28 февраля – 26 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

 Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

 Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Иран возвращается в интернет

 Иран возвращается в интернет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2335 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов