Поиск

Финляндия оставляет границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Финляндии представило проект закона о продлении действия закона о временных мерах по предотвращению нелегального въезда (так называемый закон о безопасности границ), сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Цель Закона – предотвратить давление на Финляндию с целью использования иммигрантов в своих целях, говорится в сообщении.

"Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Однако мы должны быть готовы к быстрым и серьезным изменениям. Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

По оценке органов безопасности, угроза нелегального въезда на восточной границе Финляндии остается высокой и быстрых улучшений в ситуации с безопасностью не ожидается, говорится в пресс-релизе.

Цель разрабатываемого МВД закона – "предотвратить влияние иностранных государств на Финляндию путем эксплуатации иммигрантов".

"Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления", - сообщает МВД.

Закон устанавливает условия, при которых Финляндия может принять решение об ограничении приема заявлений о предоставлении международной защиты.

Власти Финляндии в 2023-2024 г.г. неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности.

Правительство обосновало необходимость принятия закона разведданными пограничников, которые не были обнародованы. 22 июля 2024 года в стране вступил в силу закон о безопасности границ, который первоначально действовал в течение одного года. В 2025 году срок действия закона был продлен до 31 декабря 2026 года, но представители властей неоднократно заявляли, что решение действует до дальнейшего уведомления.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия

Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

 Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов