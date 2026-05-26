Финляндия оставляет границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Финляндии представило проект закона о продлении действия закона о временных мерах по предотвращению нелегального въезда (так называемый закон о безопасности границ), сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Цель Закона – предотвратить давление на Финляндию с целью использования иммигрантов в своих целях, говорится в сообщении.

"Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Однако мы должны быть готовы к быстрым и серьезным изменениям. Финляндия намерена и дальше предотвращать нелегальный въезд на своей внешней границе", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

По оценке органов безопасности, угроза нелегального въезда на восточной границе Финляндии остается высокой и быстрых улучшений в ситуации с безопасностью не ожидается, говорится в пресс-релизе.

Цель разрабатываемого МВД закона – "предотвратить влияние иностранных государств на Финляндию путем эксплуатации иммигрантов".

"Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления", - сообщает МВД.

Закон устанавливает условия, при которых Финляндия может принять решение об ограничении приема заявлений о предоставлении международной защиты.

Власти Финляндии в 2023-2024 г.г. неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности.

Правительство обосновало необходимость принятия закона разведданными пограничников, которые не были обнародованы. 22 июля 2024 года в стране вступил в силу закон о безопасности границ, который первоначально действовал в течение одного года. В 2025 году срок действия закона был продлен до 31 декабря 2026 года, но представители властей неоднократно заявляли, что решение действует до дальнейшего уведомления.