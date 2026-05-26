Китай ограничит зарубежные поездки для ведущих ИИ-специалистов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти Китая вводят ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов в сфере ИИ из частных компаний, в том числе Alibaba Group Holding и DeepSeek, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, ограничения касаются специалистов, вовлеченных в передовые разработки в области ИИ и считающихся стратегически важными для страны. Теперь перед поездкой за рубеж они должны получать разрешение от властей страны, отмечают источники.

О введении подобных ограничений уже уведомлены основатели стартапов, исследователи и отраслевые топ-менеджеры.

Пекин уже много лет ограничивает поездки ключевых специалистов – от ведущих университетских исследователей до ученых, задействованных в ядерной сфере, отмечает агентство.