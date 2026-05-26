Поиск

KLM продлит отмены авиарейсов на Ближний Восток до середины июля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская авиакомпания KLM отложила возобновление рейсов на Ближний Восток до середины июля, сообщают во вторник европейские СМИ.

Авиасообщение с городами Эр-Рияд и Даммам в Саудовской Аравии возобновится не раньше 13 июля, а с городом Дубай в ОАЭ - не раньше 3 августа.

Ранее авиакомпания сообщала о приостановке рейсов по этим направлениям до 28 июня.

На прошлой неделе авиакомпания British Airways также отложила восстановление сообщения с Ближним Востоком - полеты в Доху, Дубай и Тель-Авив возобновятся не раньше 1 августа.

Нидерланды KLM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов