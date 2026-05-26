KLM продлит отмены авиарейсов на Ближний Восток до середины июля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская авиакомпания KLM отложила возобновление рейсов на Ближний Восток до середины июля, сообщают во вторник европейские СМИ.

Авиасообщение с городами Эр-Рияд и Даммам в Саудовской Аравии возобновится не раньше 13 июля, а с городом Дубай в ОАЭ - не раньше 3 августа.

Ранее авиакомпания сообщала о приостановке рейсов по этим направлениям до 28 июня.

На прошлой неделе авиакомпания British Airways также отложила восстановление сообщения с Ближним Востоком - полеты в Доху, Дубай и Тель-Авив возобновятся не раньше 1 августа.