В "Хезболле" заявили об ударах по израильским позициям на юге Ливана

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В ливанском шиитском движении "Хезболла" во вторник сообщили о нанесении ударов по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана, сообщают ближневосточные СМИ.

Представители "Хезболлы" отмечают, что атаковали военных в районе населенного пункта Шамаа. Согласно ливанскому движению, под удар попало и израильское военное транспортное средство в городе Бинт-Джбейль.

Кроме того, в "Хезболле" подчеркнули, что с помощью беспилотников ударили по казармам израильской базы Бранит, расположенной на границе с Ливаном.

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие приступили к выполнению боевых заданий за пределами учрежденной на юге Ливана зоны безопасности.

Буферную зону, которую называют зоной безопасности, Израиль создал в Ливане ранее в этом году. В нее входят южные районы Ливана - вплоть до реки Литани. Изначально сообщалось, что зона будет действовать, пока бойцы "Хезболлы" не прекратят угрожать израильской территории.

