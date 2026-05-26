ЕС продлил на год санкции за нарушения прав человека в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник о решении продлить на один год, до 28 мая 2027 года, действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных "за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека, за подавление гражданского общества".

Постановление распространяется также на тех, кого в ЕС считают виновными в "преследованиях демократической оппозиции, подрыве демократии и верховенства права в России".

Коммюнике совета напоминает, что в настоящее время эти ограничительные меры ЕС распространяются на 72 физических и одно юридическое лицо.

Активы физических и юридических лиц, включенных в санкционный режим ЕС, подлежат замораживанию. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. На физических лиц также распространяется запрет на поездки на территорию ЕС или транзит через нее.

