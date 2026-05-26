Поиск

Президент Финляндии заявил, что открыть диалог с РФ должны институты ЕС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Алекандр Стубб заявил, что, если будет открыт диалог с Россией, крайне важно, чтобы он исходил от ЕС и институтов ЕС, пишет во вторник газета Helsingin Sanomat.

"Хочу быть однозначно ясным в этом вопросе: если будет открыт диалог с Россией, крайне важно, чтобы первый контакт исходил от ЕС и институтов ЕС", - сказал Стубб во вторник на пресс-конференции в Рованиеми (административный центр Лапландии), отвечая на просьбу прокомментировать прозвучавшие в последние дни предположения о том, что он может выступить посредником между Россией и Европой.

"Если нам не удастся это, то, безусловно, это будут страны E3, то есть Великобритания, Германия и Франция. Такая страна, как Финляндия, всегда работает в команде и старается помочь открыть эту линию коммуникации", - добавил президент Финляндии.

Выступая в воскресенье в открытом эфире телерадиовещателя Yle Стубб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на переговорах с Россией. "Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", - сказал он.

По данным СМИ, на следующей неделе на Кипре министры иностранных дел ЕС обсудят цели союза и условия начала переговоров. Ожидается, что этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС в июне.

Финляндия ЕС Евросоюз РФ Алекандр Стубб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов