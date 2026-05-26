Президент Финляндии заявил, что открыть диалог с РФ должны институты ЕС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Алекандр Стубб заявил, что, если будет открыт диалог с Россией, крайне важно, чтобы он исходил от ЕС и институтов ЕС, пишет во вторник газета Helsingin Sanomat.

"Хочу быть однозначно ясным в этом вопросе: если будет открыт диалог с Россией, крайне важно, чтобы первый контакт исходил от ЕС и институтов ЕС", - сказал Стубб во вторник на пресс-конференции в Рованиеми (административный центр Лапландии), отвечая на просьбу прокомментировать прозвучавшие в последние дни предположения о том, что он может выступить посредником между Россией и Европой.

"Если нам не удастся это, то, безусловно, это будут страны E3, то есть Великобритания, Германия и Франция. Такая страна, как Финляндия, всегда работает в команде и старается помочь открыть эту линию коммуникации", - добавил президент Финляндии.

Выступая в воскресенье в открытом эфире телерадиовещателя Yle Стубб заявил, что готов быть представителем Евросоюза на переговорах с Россией. "Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", - сказал он.

По данным СМИ, на следующей неделе на Кипре министры иностранных дел ЕС обсудят цели союза и условия начала переговоров. Ожидается, что этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС в июне.