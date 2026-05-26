Небензя усмотрел "вопиющее неуважение" к Китаю в невыдаче Штатами визы замглавы МИД РФ Алимову

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя подверг во вторник критике невыдачу Вашингтоном визы для замглавы МИД РФ Александра Алимова, который должен был принять участие в СБ ООН.

"Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана. Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН (...), но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности и обсуждаемой нами сегодня теме – Уставу ООН", - заявил он в ходе заседания.

Небензя напомнил, что Алимов, курирующий проблематику ООН, должен был посетить заседание во вторник по приглашению главы МИД КНР Ван И. В мае Китай является страной-председателем СБ ООН.