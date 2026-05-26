Поиск

CENTCOM опроверг возобновление сопровождения кораблями США через Ормузский пролив

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) во вторник опровергло сообщения СМИ о том, что корабли американских ВМС возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив в рамках операции "Свобода".

"Утверждения СМИ о том, что ВМС США возобновили сопровождение или оказание помощи коммерческим судам во время прохождения через Ормузский пролив являются недостоверными", - говорится в заявлении.

"Проект "Свобода" не возобновлялся, и в настоящее время американские силы не сопровождают коммерческие суда через Ормузский пролив", - подчеркнули в командовании.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники сообщила, что ВМС США якобы возобновили предоставление помощи судам для прохода через Ормузский пролив.

Собеседники газеты утверждали, что американские военные помогают судам выбирать безопасный маршрут, "направляя их".

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает эту операцию по просьбе Пакистана и ряда других стран. Это решение он мотивировал, в частности, прогрессом на переговорах с Тегераном.

США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства

Лондон расширил антироссийский санкционный список

 Лондон расширил антироссийский санкционный список

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов