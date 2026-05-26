CENTCOM опроверг возобновление сопровождения кораблями США через Ормузский пролив

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) во вторник опровергло сообщения СМИ о том, что корабли американских ВМС возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив в рамках операции "Свобода".

"Утверждения СМИ о том, что ВМС США возобновили сопровождение или оказание помощи коммерческим судам во время прохождения через Ормузский пролив являются недостоверными", - говорится в заявлении.

"Проект "Свобода" не возобновлялся, и в настоящее время американские силы не сопровождают коммерческие суда через Ормузский пролив", - подчеркнули в командовании.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники сообщила, что ВМС США якобы возобновили предоставление помощи судам для прохода через Ормузский пролив.

Собеседники газеты утверждали, что американские военные помогают судам выбирать безопасный маршрут, "направляя их".

В начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает эту операцию по просьбе Пакистана и ряда других стран. Это решение он мотивировал, в частности, прогрессом на переговорах с Тегераном.