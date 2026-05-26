Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-7А" ("Великий поход - 7А") во вторник по московскому времени вывела на орбиту спутник связи № 24 для апробирования новых технологий, сообщил телеканал CCTV.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в среду в 00:16 по пекинскому времени (во вторник в 19:16 по Москве). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Экспериментальный спутник связи № 24 предназначен в первую очередь для проверки многодиапазонных высокоскоростных спутниковых технологий связи.

